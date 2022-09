Benfica pode aproveitar "situação quase anímica" na equipa da Juventus

João Rosado fez a antevisão da partida Juventus - Benfica, a contar para a Liga dos Campeões. O clube italiano não está no seu melhor no campeonato nacional, e o comentador da SIC acredita que o Benfica pode surpreender em Turim.

No seu espaço de comentário desportivo, João Rosado destacou as variadas ausências na equipa italiana que podem comprometer a exibição da Juventus. Paul Pogba é uma ausência prolongada, e para este jogo também não estarão disponíveis Rabiot, Locatelli e Alex Sandro. Já Di Maria, recente reforço do conjunto liderado por Massimiliano Allegri, estava em dúvida mas fará parte das opções para este embate contra a ex-equipa, embora deva começar no banco de suplentes.

A capacidade acutilante do eixo ofensivo da 'Vecchia Signora', nomeadamente no corredor esquerdo por Kostic, foi um dos pontos fortes evidenciados pelo comentador que acrescentou ainda que é "uma equipa de grande profundidade e verticalidade".

Já no lado das ‘águias’, acredita que as baixas na equipa adversária poderão ser uma vantagem.

"Benfica pode aproveitar esta situação quase anímica na Juventus para instalar-se no meio campo contrário"