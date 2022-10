Sporting parte para Marselha com duas baixas de peso na defesa

O Sporting defronta esta terça-feira o Marselha a contar para a Liga dos Campeões. Coates e Porro falharam o último treino, devido a lesão, antes da viagem para França.

O Sporting está a cumprir uma campanha bastante positiva nesta edição da Liga dos Campeões. Em dois jogos, os “leões” conseguiram somar duas vitórias, o que permitiu ao emblema leonino ascender ao primeiro lugar do grupo. Já o Marselha, adversários do Sporting esta terça-feira, encontra-se em último lugar do grupo, com duas derrotas em dois encontros.

Os “verdes e brancos” partem esta segunda-feira para Marselha, mas antes disso realizaram um último treino em Alcochete. Porro e Coates eram esperados no relvado da academia, juntamente com os colegas, mas ambos não compareceram. Ainda não estão recuperados e não vão viajar para França, juntando-se assim ao lote de lesionados, onde já estão Jovane Cabral, Daniel Bragança e Luís Neto.

Para substituir os ausentes, Rúben Amorim chamou os jovens Chico Lamba, Diogo Abreu, Jesús Alcantar e Flávio Nazinho.