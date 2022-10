Champions: Benfica parte rumo a Paris em busca da liderança do grupo

O Benfica defronta esta terça-feira o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões e os “encarnados” já viajaram para França. As duas equipas voltam a defrontar-se após o empate na Luz na passada quarta-feira.

O Benfica vem de uma vitória caseira frente ao Rio Ave (4-2), mas esta terça-feira o desafio é já outro. As “águias” já partiram para França onde vão defrontar o PSG no Parque dos Príncipes e disputar o primeiro lugar do grupo, visto que ambas as equipas se encontram com sete pontos. Na passada semana no embate entre os dois conjuntos, realizado em solo português, registou-se uma igualdade pontual.

Agora, em França, os “encarnados” procuram a primeira vitória de sempre em Paris e para ajudar na conquista desse objetivo, o técnico Roger Schmidt já pode contar com o defesa João Victor e o jovem avançado Henrique Araújo. Porém, Morato ainda não se encontra recuperado, motivo pelo qual não voou rumo à capital francesa.

Rui Costa celebra um ano de presidência

Rui Costa liderou a comitiva benfiquista e na chegada ao aeroporto não prestou declarações aos jornalistas, numa altura em que assinala um ano de presidência do clube.

O treinador da equipa da Luz vai falar à comunicação social esta tarde antes do treino de adaptação ao relvado, marcado também para a tarde desta quinta-feira. A arbitragem da partida desta terça-feira às oito da noite ficará a cargo do inglês Michael Oliver.