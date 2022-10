Treinador do Benfica confirma ausência de David Neres em Paris

O treinador do Benfica revelou, esta segunda-feira, que David Neres vai falhar o jogo com o Paris Saint-Germain por lesão. O avançado brasileiro que chegou esta época à Luz sofreu uma "lesão muscular” no treino de domingo.

Roger Schmidt comentou também a ausência de Lionel Messi do lado da equipa francesa para a partida da Champions.

“[Messi] é um jogador especial e pode mudar tudo de um momento para o outro, mas o PSG tem outros jogadores com essa capacidade. Eles têm uma qualidade de classe mundial (...). Nós também não vamos ter o Neres”, disse.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam, na terça-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Parque dos Príncipes, em Paris, uma partida que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

Franceses e portugueses, que na última quarta-feira empataram 1-1 no Estádio da Luz, dividem a liderança do Grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, ainda em “branco”.