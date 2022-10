Champions: Di María falha jogo com o Benfica

O internacional argentino Ángel Di María tem uma lesão na coxa direita e é baixa para o duelo da Juventus com o Benfica, a sua antiga equipa, na Liga dos Campeões de futebol.

De acordo com uma nota publicada no site oficial do clube, o extremo de 34 anos tem uma "lesão de baixo grau no tendão da coxa direita" e, por isso, vai estar cerca de 20 dias em recuperação.

Ángel Di María lesionou-se na terça-feira no jogo com Maccabi Haifa, em Israel, tendo sido substituído aos 24 minutos de jogo.

O internacional argentino, que deverá estar nos eleitos da Argentina para o Mundial, também vai estar ausente dos encontros com Torino, Empoli e Lecce, todos a contar para a Liga italiana.