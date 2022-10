"São erros que eu tenho alguma dificuldade em aceitar"

David Carmo fez um penálti diante do Club Brugge, numa altura em que o FC Porto vencia por 1-0. Diogo Costa conseguiu defender e salvar o Porto do empate, mas, mesmo assim, Sérgio Conceição mostrou-se descontente e assumiu que tem dificuldades em compreender este tipo de erros.

O FC Porto venceu de forma categórica o Club Brugge por 4-0 e, aliado ao facto do Atlético de Madrid ter empatado a duas bolas com o Leverkusen, carimbou a passagem aos “oitavos” da Liga dos Campeões.

Os “dragões” protagonizaram uma grande exibição e ao intervalo já venciam por uma bola a zero. Quando passavam quase cinco minutos do segundo tempo, o jovem central David Carmo foi autor de uma ação que poderia ter alterado o rumo da partida.

Na sequência de uma bola parada, o defesa atingiu com o pé um adversário na área do FC Porto e o VAR assinalou penálti. O ambiente gelou entre os comandados de Sérgio Conceição mas Diogo Costa parou a grande penalidade.

O penálti teve de ser repetido por causa de uma invasão de área mas nem à segunda o emblema belga conseguiu igualar o marcador, por culpa de Diogo Costa que novamente defendeu a grande penalidade.

Em declarações aos jornalistas, no final do embate, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o resultado mas manifestou o seu desagrado para com a atitude de David Carmo. O técnico criticou o jogador e afirmou mesmo que lhe custa aceitar este tipo de “erros”.