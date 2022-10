“Estamos a falhar naquilo que é ser equipa grande": Amorim aponta falhas do Sporting

O Sporting joga esta terça-feira o futuro na Liga dos campeões frente aos alemães do Eintracht Frankfurt. Um empate chega para seguir em frente na competição mas o treinador, Rúben Amorim, diz que a equipa vai entrar no jogo a pensar na vitória.

Após duas vitórias consecutivas na Champions, o Sporting perdeu duas vezes consecutivas com o Marselha. Estes resultados vieram dificultar as contas do grupo, mas os “leões” dependem apenas de si para seguir em frente.

Amorim quer entrar em campo para vencer e assume que não pensa que no empate.

"No início do jogo isso não vai ter qualquer influência […] temos de pensar em ganhar senão não vamos passar à fase seguinte"



O “verdes e brancos” não atravessam o melhor momento da época, tendo perdido três dos últimos cinco encontros. O técnico assume os erros da equipa e aponta às falhas evidenciadas.

“Estamos a falhar naquilo que é ser equipa grande, ter consistência […] Nós não temos conseguido marcar, temos conseguido ter mais ocasiões. Controlamos melhor aquilo que são os ataques do adversário, agora, em uma ou outra distração da equipa sofremos golo”



Esta terça-feira, às 20:00, o Sporting recebe o Frankfurt com os oitavos de final em vista. Paulinho já treinou com o restante plantel e poderá ser opção para o confronto europeu.