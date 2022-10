Sérgio Conceição queria "varinha mágica" para ter jogadores sempre motivados

Com o apuramento garantido para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto recebe esta terça-feira o Atlético de Madrid. Sérgio Conceição considera que o calendário do futebol português devia proteger mais as equipas que estão nas competições europeias.

O Porto é uma das 12 equipas já apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Na última jornada, procura sagrar-se o vencedor do Grupo B. Tem pela frente um Atlético de Madrid, já eliminado da Champions e com a Liga Europa em risco.

O fecho da fase de grupos vem depois de ter perdido pontos no campeonato português. Com o empate nos Açores, a equipa desceu ao terceiro lugar da Liga portuguesa, com menos oito pontos do que o Benfica.

Nesta fase, aumenta a densidade competitiva e o calendário é colocado em causa. David Carmo e Matheus Uribe vão falhar o jogo com o Atlético de Madrid por castigo.

Gabriel Veron e Pepe estão lesionados. O defesa central português caminha a passos largos para a recuperação física total e esteve esta segunda-feira no relvado do centro de treinos do FC Porto.