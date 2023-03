A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai reforçar o policiamento, esta terça-feira, para o jogo entre o FC Porto e o Inter de Milão, no Estádio do Dragão, no Porto. O jogo da Liga dos Campeões é considerado de "risco elevado".

Em comunicado, a PSP informa que é um jogo considerado de "risco elevado". Nesse sentido, vai ter um "policiamento adaptado às circunstâncias", com diferentes equipas, como divisões policiais, de intervenção rápida, da divisão de trânsito, de prevenção e reação imediata, divisão de investigação criminal, entre outras.

Com o reforço do policiamento, a PSP quer garantir a ordem pública e a segurança das equipas, manter a fluidez da circulação automóvel perto do estádio e monitorizar e encaminhar os adeptos. Informa ainda que, devido à monitorização em tempo real do trânsito e do público, pode haver "condicionamentos pontuais".

Recomendações da PSP aos adeptos

A PSP aconselha os adeptos a chegarem com antecedência ao Estádio do Dragão para "evitar aglomerações de última hora", a utilizarem transportes públicos, a estacionarem os carros num local afastado do estádio "bem fechado e sem nada exposto".

O jogo da Liga dos Campeões entre o FC Porto e o Inter de Milão, para a segunda mão dos "oitavos", vai ter arbitragem do polaco Szymon Marciniak. Começa às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto. As portas do recinto abrem às 18:30.