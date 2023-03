Paciência, inteligência e pontaria afinada no Dragão para receber o Inter Milão

O FC Porto joga esta terça-feira a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões. Recebe o Inter de Milão, no Dragão, numa partida em que só a vitória interessa. E é nisso que Sérgio Conceição quer os jogadores a pensar.

Do lado dos dragões, João Mário fica de fora. De Milão viajou uma equipa preparada para lutar pelo apuramento e um treinador que conhece bem a ambição do adversário.

“Sabemos que vamos defrontar uma equipa de qualidade num estádio muito inflamado. Vimos em Itália que eles são completos e fortes nos duelos. Conhecemos esse dado, de que as formações italianas sofreram muito nos últimos anos nas visitas ao FC Porto e preparámo-nos da melhor maneira possível, respeitando o adversário e, acima de tudo, olhando bastante para nós próprios”, disse Simone Inzhagi.

Há três semanas, o FC Porto deslizou em Milão, perdendo frente ao Inter com um golo solitário do belga Romelu Lukaku, aos 86 minutos.

À procura de se juntar ao Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, os dragões recebem o Inter Milão esta terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.