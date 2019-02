André Pinto, Miguel Luís e Jovane chamados por Keizer para receção ao Villarreal

Os jogadores do Sporting André Pinto, Miguel Luís e Jovane Cabral regressaram esta quarta-feira aos convocados para o encontro da primeira mão dos 16 avos da Liga Europa de futebol, frente ao Villarreal.

O central tinha falhado a deslocação a Santa Maria da Feira, em que a equipa leonina venceu (3-1) o Feirense para a I Liga, depois de ter sofrido um traumatismo no pé direito num treino.

Já o jovem médio Miguel Luís, de 19 anos, não tem sido utilizado nos últimos jogos pelo treinador Marcel Keizer, mas integra o lote das 18 opções para o desafio de quinta-feira, assim como o extremo Jovane Cabral.

O avançado Nani, ainda afetado por um problema na região inguinal, e o médio Battaglia, em longo processo de recuperação de uma lesão nos ligamentos do joelho direito, também estão de fora, tal como Mathieu.

Doumbia e Francisco Geraldes, que foram chamados para o último encontro do campeonato, não foram inscritos pelos leões para a segunda competição mais importante da UEFA. Já Cristian Borja ficou de fora por opção.

A equipa espanhola está atualamente no décimo lugar do campeonato e não vence há dez jogos. No entanto, o Villarreal está a ter uma boa prestação na Liga Europa, conquistando o primeiro lugar da fase de grupos com 10 pontos.

Na quinta-feira, o Sporting recebe os espanhóis do Villarreal, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, num encontro da primeira mão dos 16 avos de final, que será dirigido pelo francês Clément Turpin.

A segunda mão está agendada para 21 de fevereiro, no El Madrigal, em Villarreal.

Lista de 18 convocados:

Guarda-redes: Salin e Renan.

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, André Pinto e Bruno Gaspar,

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Petrovic, Gudelj e Miguel Luís.

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.

Com Lusa