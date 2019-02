Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting

O árbitro romeno Ovidiu Alin Hategan foi o escolhido para o jogo entre Benfica e Galatasaray, e o checo Pavel Královec estará na visita do Sporting ao Villarreal, ambos na quinta-feira, informou esta terça-feira a UEFA.

O Benfica recebe os turcos do Galarasaray na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, depois de ter vencido em Istambul por 2-1, num jogo em que Salvio, de grande penalidade, aos 27 minutos, e Seferovic, aos 64, marcaram para as 'águias'.

Os 'encarnados' reencontram o árbitro romeno, que estará pela terceira vez num jogo do Benfica: a primeira em 2015/16, numa vitória em casa do Atlético Madrid (2-1), na Champions, e a segunda num triunfo em Bordéus (3-2), na Liga Europa de 2012/13.

Em Villarreal, no Estádio de La Cerámica, o Sporting tenta recuperar da derrota por 1-0 sofrida na primeira mão, com o árbitro checo Pavel Královec a estar também pela terceira vez num jogo dos 'leões'.

Královec arbitrou o jogo de 2015/16 no 'play off' da 'Champions' que o Sporting perdeu fora com o CSKA Moscovo (3-1), e o empate na fase de grupos da Liga Europa de 2009/10 em casa com os holandeses do Heerenveen (1-1).

O jogo do Sporting em Espanha tem início marcado para as 17:55 (horas de Lisboa), e antecede a receção do Benfica ao Galatasaray, no Estádio da Luz, a partir das 20:00.

Nas escolhas para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a UEFA indicou também o português Artur Soares Dias para o jogo entre Inter Milão e Rapid Viena (20:00), em San Siro, com os italianos com uma vantagem de 1-0 fora.

Lusa