Wendel recupera e é convocado para jogo com Villarreal

O futebolista brasileiro Wendel, do Sporting, recuperou do traumatismo no joelho sofrido no último jogo, frente ao Sportin de Braga, e foi convocado para defrontar o Villarreal, na segunda mão dos 16 avos se final da Liga Europa.

Marcel Keizer leva 19 jogadores para Espanha, lista da qual não faz parte o argentino Marcos Acuña, que viu o cartão vermelho no jogo da primeira mão em Alvalade e que foi rendido na convocatória pelo defesa Thierry Correia, da equipa B.

O técnico incluiu um terceiro guarda-redes, Diogo Sousa, e chamou o médio Miguel Luís e o avançado Jovane Cabral, que falhou a receção ao Sporting de Braga, no domingo, enquanto Francisco Geraldes ficou de fora depois de ter sido convocado para a partida com os 'arsenalistas'.Ausentes continuam os lesionados Rodrigo Battaglia, Jéremy Mathieu e Bruno Gaspar.

O Sporting perdeu por 1-0 na primeira mão, em Alvalade, e defronta o Villarreal na quinta-feira, na segunda mão, a partir das 17:55 (hora portuguesa). A comitiva parte para Espanha na quarta-feira de manhã, às 09:30.



Lusa