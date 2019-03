Ex-jogador do Benfica e do Dínamo Zagreb fala sobre o encontro de quinta-feira

Os 16 avos de final da Liga Europa entre Benfica e Dínamo de Zagreb estão a ser vividos com muita emoção por quem já representou os dois clubes. Na capital da Croácia, os enviados da SIC já se cruzaram com o entusiasmo do ex-avançado Tomo Sokota.