Salvio em pleno no treino de adaptação do Benfica em Frankfurt

O argentino Salvio trabalhou esta quarta-feira sem limitações, no último treino do Benfica antes da partida com o Eintracht Frankfut, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, marcado para quinta-feira.

No Commerzbank Arena, o extremo trabalhou juntamente com os restantes colegas, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, confirmando estar recuperado da lesão que o manteve afastado nos últimos dois meses.

Sob o olhar atento do presidente das águias, Luís Filipe Vieira, e de cerca de 50 adeptos, o treinador Bruno Lage teve à sua disposição os 20 atletas convocados.

Enquanto os três guarda-redes chamados (Vlachodimos, Svilar e Zlobin) trabalharam com o treinador de guarda-redes, Fernando Ferreira, os restantes 17 elementos realizaram exercícios de aquecimento.

Atento ao apronto dos 'encarnados' esteve também o antigo médio internacional alemão Steffan Freund, que representou, entre outros, Schalke 04, Borussia Dortmund e Tottenham, e que venceu o Euro 1996 ao serviço da seleção alemã.

O Benfica venceu por 4-2 o encontro da primeira mão dos quartos de final, na semana passada, no Estádio da Luz, com três golos de João Félix e um de Rúben Dias, enquanto Luka Jovic e o português Gonçalo Paciência anotaram os tentos dos germânicos.

A partida da segunda mão está marcada para quinta-feira, a partir das 20:00 (hora portuguesa), no Commerzbank Arena, em Frankfurt, e será dirigida pelo italiano Daniele Orsato.

Lusa