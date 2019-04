Adeptos do Benfica vão à Frankfurt errada e ficam a mais de 6 horas do estádio  

Dois adeptos do Benfica viajaram de carro até Frankfurt para assistir ao jogo da Liga Europa entre os encarnados e o Eintracht. Quando chegaram ao destino, fizeram questão de registar o momento com uma fotografia. Foi aí que a aventura começou, ao aperceberem-se, através dos comentários de vários seguidores, que estariam na Frankfurt errada.

O Benfica jogou esta quinta-feira em Frankfurt am Main e os adeptos foram até Frankfurt an der Oder, uma cidade alemã localizada junto à fronteira com a Polónia. Mais de 600 quilómetros separam as duas cidades, cerca de seis horas numa viagem de carro.

A situação foi partilhada nas redes sociais, com várias pessoas a torcer para que os dois amigos chegassem a tempo de assistir à partida. O próprio Eintracht Frankfurt comentou a publicação de Álvaro Oliveira com um "Ui".

Um episódio caricato que antecipou um desfecho negativo para o Benfica, que acabou eliminado da Liga Europa.