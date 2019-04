Benfica joga hoje a 2.ª mão da Liga Europa

O Benfica procura hoje capitalizar o triunfo frente ao Eintracht Frankfurt, por 4-2, e assegurar a 15.ª presença nas meias-finais de uma competição europeia, no encontro da segunda mão dos 'quartos' da Liga Europa de futebol, na Alemanha.

A equipa da luz vai a Frankfurt defender uma vantagem de dois golos, uma semana depois da noite memorável do jovem João Félix, autor de três tentos e uma assistência, no Estádio da Luz, onde os alemães ficaram reduzidos a 10 elementos logo aos 20 minutos, por expulsão do defesa francês Evan N'Dicka.

Gelson Fernandes, o médio do Eintracht Frankfurt está confiante que a equipa vai conseguir anular a desvantagem de dois golos trazida do jogo da primeira mão.

Jogo é transmitido em direto na SIC às 20h.