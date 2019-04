Bruno Lage explica porque foi expulso

Questionado sobre o que aconteceu no momento da expulsão, Bruno Lage afirma que, "através do monitor que está ao lado do banco de suplentes, reparei facilmente que o jogador do Eintracht estava em posição irregular no momento da recarga. Desloquei-me ao quarto árbitro, fazendo o sinal de vídeoárbitro, porque estou habituado à existência desse sistema, apesar de saber que ele não existe nesta competição. Não foi ofensivo, mas o árbitro decidiu expulsar-me. Até o quarto árbitro ficou espantado pela minha expulsão".

O treinador do Benfica admitiu ainda que o árbitro cometeu um erro no primeiro golo da equipa alemã, o que acabou por "condicionar o jogo".

Apesar da eliminatória ter terminado empatada 4-4, o Benfica fica arredado da competição devido aos golos que o Eintracht marcou no Estádio da Luz.