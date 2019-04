Jogadores do Benfica falam em desilusão e injustiça

No seio dos jogadores do Benfica impera o sentimento de desilusão e injustiça, depois de não conseguirem alcançar as meias-finas da Liga Europa.

André Almeida "acha estranho que o vídeoárbitro só exista na Liga dos Campeões" e afirma que, apesar da derrota, o Benfica é mais forte que a equipa do Eintracht.

O seu companheiro da defesa, Rúben Dias, acredita que a equipa fez "o suficienta, nos dois jogos, para passar à fase seguinte."

Os encarnados ficam pelo caminho na Liga Europa depois de perderem por 2-0 no jogo da segunda mão e não conseguirem um resultado que permitisse o apuramento.

Neste momento, o campeonato é o grande objetivo da equipa encarnada, que segue em primeiro lugar, com os mesmos pontos que o rival FC Porto, mas com vantagem no confronto direto.