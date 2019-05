"Mostrámos garra e soubemos reagir à desvantagem"

Alexandre Lacazete, que marcou dois golos, que deram a volta ao resultado e colocaram o Arsenal em vantagem na eliminatória, confessou que a equipa londrina teve garra para "reagir" ao golo sofrido.

O avançado francês assumiu a importância de vencer a Liga Europa, uma vez que desta forma a equipa londrina garantia o acesso direto à Liga dos Campeões.

Garay, defesa do Valência, admitiu que "o golo sofrido no último minuto" dificulta a tarefa da equipa do Valência na eliminatória, mas o defesa argentino está confiante que com o apoio dos adeptos, a equipa espanhola pode fazer um jogo positivo.

A segunda mão será jogada no estádio do Valência na próxima quinta-feira, dia 9, às 20h00.