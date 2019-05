Valência condena gestos nazis feitos pelos adeptos no jogo com o Arsenal

O Valência expressou esta sexta-feira o seu "desgosto e intolerância" para com os gestos nazis e de macaco feitos pelos seus adeptos na primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, contra o Arsenal.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube diz que "os gestos isolados" relativos ao jogo de quinta-feira, que circularam nas redes sociais, "em nada representam a base de adeptos do Valência".

O clube espanhol assumiu ainda estar a trabalhar para identificar os adeptos vistos a fazer os gestos nazis e de macaco e que vai tomar "medidas disciplinares", caso estes sejam detentores de bilhetes de temporada.

Os gestos seguiram-se após o jogo do Valência com o Arsenal, no estádio Emirates, que terminou com a vitória do clube londrino por 3-1.



Lusa