A defesa caricata do guarda-redes do Chelsea

Kepa, guarda-redes do Chelsea, foi decisivo no encontro desta noite, frente ao Eintracht, ao fazer duas defesas no desempate por penáltis, uma delas com contornos, no mínimo, invulgares.

O Chelsea garantiu o acesso à final da Liga Europa, onde vai encontrar o Arsenal no dia 29 de maio.