O Chelsea defrontou e venceu o Eintracht de Frankfurt na segunda mão das meias-meias finais da Liga Europa, mas precisou de desempatar o resultado da eliminatória através dos penáltis.

Os guardas-redes entraram em ação no final do tempo regulamentar e prolongamento, mas foi Kepa, do Chelsea, o mais decisivo, ao fazer duas defesas que resultaram na passagem à final.

A equipa londrina vai encontrar o Arsenal na final de Baku, no dia 29 de maio.