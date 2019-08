Equipas portuguesas jogam primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa

As equipas portuguesas jogam hoje a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa. O Vitória de Guimarães defronta o Steaua de Bucareste e o SC Braga recebe o Spartak de Moscovo.

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, afirmou ontem que a equipa crê no apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, na antecâmara do play-off com o FCSB, da Roménia.

Com a primeira mão da eliminatória agendada para esta quinta-feira, às 19:30 (hora de Lisboa), na "casa emprestada" do adversário, em Giurgiu (cidade 60 a quilómetros a sul da capital Bucareste), o dirigente sublinhou os "elevados níveis de confiança", a "motivação" e o "querer" dos jogadores vitorianos para conseguirem um resultado que os aproxime da meta traçada.

"Estamos no 'play-off'. O nosso objetivo, como sempre comunicámos, é atingir a fase de grupos. Estamos confiantes nesse objetivo. Respeitamos este adversário, tal como os anteriores, mas estamos focados no objetivo e crentes de que o vamos atingir", disse, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da partida para Roménia.

O Sporting de Braga também joga esta quinta-feira com o Spartak de Moscovo a 1ª mão do play off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Na antevisão, Sá Pinto reconheceu que o adversário é dificil mas que o objetivo é partir com a vantagem para o jogo na Rússia.