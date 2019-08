Sporting de Braga vence Spartak e segue para a fase de grupos da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira o Spartak de Moscovo por 1-2, garantido o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

Os dois golos da equipa de Braga foram apontados por Ricardo Horta, o primeiro aos 42 minutos e o segundo aos 48 minutos. A resposta do Spartak surgiu já no final da partida, aos 89 minutos, com um golo de Zelimkhan Bakaev.

A equipa minhota chegou em vantagem à segunda mão do 'play off', levando para a Rússia o conforto de uma vitória por 1-0, alcançada na semana passada na pedreira.

O sorteio para a fase de grupos da Liga Europa vai realizar-se esta sexta-feira. Na época passada, o Sporting de Braga falhou o acesso à fase de grupos da Liga Europa.