Vitória de Guimarães triunfa na Liga Europa e apura-se para a fase de grupos

O Vitória de Guimarães venceu esta quinta-feira o Steaua de Bucareste por 1-0, garantido o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

O único golo da partida foi marcado por Edmond Tapsoba, aos 53 minutos, na sequência de um penálti por falta sobre Davidson.

A equipa comandada por Ivo Vieira tinha empatado na primeira mão do 'play off' por 0-0. Com este resultado, o Vitória de Guimarães segue para a fase de grupos da competição, ao lado do Sporting de Braga, que venceu o Spartak de Moscovo por 1-2.

O sorteio para a fase de grupos da Liga Europa vai realizar-se esta sexta-feira.