Arsenal perde com Sheffield United antes da receção ao Vitória de Guimarães

O Arsenal perdeu esta segunda-feira em casa do Sheffield United por 1-0, no fecho da nona jornada da Liga inglesa de futebol, a três dias de receber o Vitória de Guimarães para a Liga Europa.

Um golo solitário do francês Lys Mousset, aos 30 minutos, deu a vitória à equipa que esta época regressou à 'Premier League' e agora subiu ao nono posto, com 12 pontos, igualada com outras quatro equipas, entre elas o Tottenham, sétimo.

Os 'gunners' mostraram-se hoje pouco criativos no ataque e não criaram grandes oportunidades de golo, sucumbindo a um tento conseguido num pontapé de canto, após um primeiro cabeceamento de O'Connell.

A formação londrina, orientada pelo espanhol Unai Emery, foi ultrapassada pelo rival Chelsea na tabela e segue agora em quinto lugar, com 15 pontos, já a 10 pontos do líder, o campeão europeu Liverpool, e a quatro do segundo, o campeão em título Manchester City.

Arsenal e Vitória de Guimarães defrontam-se em Londres na quinta-feira, na terceira jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol.

Lusa