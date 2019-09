Fábio Silva torna-se no mais jovem de sempre do FC Porto a jogar na UEFA

O avançado Fábio Silva tornou-se na quinta-feira o futebolista mais jovem de sempre a jogar pelo FC Porto em provas da UEFA, ao participar no triunfo sobre o Young Boys (2-1), no grupo G da Liga Europa.

Fábio Silva, de 17 anos e dois meses, sucede ao médio internacional português Rúben Neves, atualmente ao serviço do Wolverhampton, que em 2014 fez o primeiro jogo europeu pelos dragões, com 17 anos e cinco meses, no play-off da Liga dos Campeões, frente ao Lille.

"Quero agradecer esta oportunidade. É sempre bom entrar na história do clube de que eu gosto e no qual me sinto bem. Sinto-me muito contente e quero agradecer a todos os que tornaram este momento possível", afirmou Fábio Silva, na 'flash-interview' da Sport TV, após a vitória diante do Young Boys.

Fábio Silva entrou aos 81 minutos, para o lugar de Tiquinho Soares, autor dos dois golos do FC Porto na estreia portista na fase de grupos da Liga Europa.

O internacional português sub-19 já tinha estado no banco de suplentes do FC Porto em Krasnodar, na primeira mão do 'play-off' da Liga dos Campeões, mas sem que fosse aposta de Sérgio Conceição.

O filho do antigo médio do Boavista Jorge Silva revelou-se grato por partilhar o balneário "com grandes jogadores", considerando que todos o têm procurado ajudar para que alcance os seus objetivos na carreira.

O FC Porto venceu na quinta-feira o Young Boys por 2-1, com dois golos de Tiquinho Soares, aos oito e 29 minutos, sendo que o camaronês Jean Pierre Nsame marcou para os helvéticos, aos 15, de grande penalidade.



Lusa