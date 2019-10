Na preparação do jogo com o Feynoord, Sérgio Conceição não vai poder contar com Sérgio Oliveira e Romário Baró.

Corona apresentou dores musculares e deixou mais cedo o relvado na vitória do FC Porto sobre o Rio Ave na última jornada. Vai ser agora reavaliado.

O jogo de quinta-feira começa às 17H55 e tem transmissão em direto na SIC.