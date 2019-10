O FC Porto é favorito no jogo com o Feyenoord, para a Liga Europa, mas Sérgio Conceição quer confirmar esse estatuto em campo. Os "azuis e brancos" querem somar mais três pontos no grupo e seguirem no caminho de mais uma final europeia.

O Feyenoord x FC Porto joga-se esta quinta-feira às 17h55 e vai ter transmissão em direto na SIC e no site da SIC Notícias.