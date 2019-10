"Slovan Bratislava tem um estilo de jogo cínico, matreiro, joga muito no erro do adversário"

A liderança do grupo K será discutida no Estádio Municipal de Braga, visto que ambas as equipas somam três pontos na fase de grupos da Liga Europa. Se o Sporting de Braga vencer, o clube vai alcançar seis vitórias consecutivas na competição e vai bater recorde que pertencia a Jorge Jesus.