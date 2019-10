Jogo do Guimarães com Standard Liège alterado para 28 de novembro

A receção do Vitória de Guimarães aos belgas do Standard de Liège, da quinta jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol, foi alterada para quinta-feira, 28 de novembro, às 20:00, anunciou este sábado o clube minhoto.

"Inicialmente prevista para 27 de novembro, às 15:50, a partida com o Standard de Liège foi reagendada para o dia seguinte, num novo horário. De acordo com o desejo do Vitória, o encontro (...) será disputado no dia 28 de novembro, às 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques", informa o sítio oficial dos vitorianos na Internet.

Após o sorteio da fase de grupos da prova, a PSP enviou um parecer à UEFA, no qual afirmava não ter "capacidade para organizar a segurança" dos jogos de Vitória e Sporting de Braga (Grupo K) no mesmo dia, razão pela qual os três jogos em Guimarães foram provisoriamente agendados para as 15:50 de quartas-feiras.

O emblema vimaranense conseguiu a alteração do horário do embate da segunda jornada com o Eintracht Frankfurt, realizado na passada quinta-feira (triunfo alemão por 1-0), dia em que o 'vizinho' bracarense recebeu o Slovan Bratislava, da Eslováquia (2-2).

Agora, deu também conta de que a receção aos belgas fica marcada para o mesmo dia em que o Braga recebe os ingleses do Wolverhampton, às 18:00.

O Vitória não conseguiu, porém, o reagendamento do encontro em casa com o Arsenal, da quarta jornada, que vai decorrer às 15:50 de 6 de novembro, uma quarta-feira, confirmou previamente o clube britânico no seu sítio oficial. Nessa semana, o Sporting de Braga recebe os turcos de Besiktas numa quinta-feira, às 20:00.

Além de Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, Portugal está ainda representado na Liga Europa pelo FC Porto (Grupo G) e Sporting (Grupo D).

Lusa