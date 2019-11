Manuel Fernandes em destaque na vitória do Krasnodar 

O médio português Manuel Fernandes esteve nos dois primeiros golos da formação russa. Aos 27 minutos pegou na bola foi até à área e rematou para o 1-0. No entanto, a UEFA deu o golo a Serkan Asan.

O defesa turco é o último a tocar na bola antes de ela atravessar a linha de golo. Sete minutos depois não houve dúvidas. Suleymanov cruzou e Manuel Fernandes, de calcanhar, fez o 2-0.

O Krasnodar vence por 3-1 o Trabzonsport e soma agora seis pontos no grupo C. Está empatado no segundo lugar com os mesmos pontos do Getafe.