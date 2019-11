Treinador do Vitória diz que a equipa pode "ombrear com qualquer equipa"

O Vitória de Guimarães hipotecou as hipóteses de apuramento na Liga Europa com um empate caseiro frente ao Standard de Liége. No final do jogo, os jogadores Lucas Evangelista e André Pereira não esconderam a desilusão. Já o treinador Ivo Vieira elogiou o trabalho da equipa.