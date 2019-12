Benfica vai ser cabeça de série no sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa

O Benfica vai ser cabeça de série no sorteio de segunda-feira para os 16 avos-de-final da Liga Europa de futebol, por ter sido um dos quatro melhores terceiros da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de na terça-feira ter assegurado a presença nos 16 avos-de-final da segunda competição de clubes da UEFA, ao ser terceiro no grupo G da 'Champions', o Benfica precisava que esta quarta-feira, no segundo dia da última jornada da fase de grupos, os croatas do Dínamo de Zagreb e os alemães do Bayer Leverkusen não vencessem os seus jogos para ficar como cabeça de série.

Tanto croatas, frente ao Manchester City, como alemães, diante da Juventus, sairam derrotados, pelo que o Benfica será cabeça de série na segunda-feira.

Desta forma, os 'encarnados' ficam 'livres' de medir forças com uma equipa vencedora do seu grupo na Liga Europa, ou com um dos outros três melhores terceiros classificados da 'Champions', bem como não terão de defrontar nesta fase outra equipa portuguesa - Sporting e Sporting de Braga já apurados, ou FC Porto, que ainda luta pelo apuramento -, já que nos 16 avos-de-final nenhuma equipa pode defrontar outra do mesmo país.

O sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa realiza-se na próxima segunda-feira, em Nyon, na Suíça, pelas 13:00 locais (12:00 em Lisboa), sendo que os cabeças de série disputam a segunda mão em casa, no dia 27 de fevereiro de 2020, estando a primeira mão agendada para o dia 20 do mesmo mês.