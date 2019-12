Mathieu, Vietto e Bruno Fernandes de fora da partida frente ao Lask Linz

A equipa dos leões já se encontra na cidade de Linz e conhece esta quarta-feira o Linzer Stadium, palco da partida, com capacidade para 21.000 adeptos. O Sporting lidera o grupo D da Liga Europa com 12 pontos. Em segundo lugar segue o Lask Linz com menos dois, que também já carimbou o acesso à próxima fase da competição.