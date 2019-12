Sporting parte para a Áustria onde vai defrontar o Lask Linz 

O Sporting partiu esta manhã para a Áustria, onde defronta amanhã o Lask Linz na última jornada da Liga Europa. Na convocatória de Silas, Bruno Fernandes é a grande ausência. O capitão vai cumprir um jogo de castigo por acumulação de amarelos. Mathieau e Vietto também não viajaram com a equipa.

De regresso estão Marcos Acuña, Tiago Ilori e Pedro Mendes, jovem da formação leonina.

O Sporting parte para o jogo em primeiro lugar do grupo D, com 12 pontos e com o acesso à próxima fase garantido. O Lask Linz está na segunda posição, com menos dois pontos, o que significa que se vencer o encontro passa em primeiro lugar.