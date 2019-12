Rangers, adversário do Sporting de Braga, vence e persegue líder Celtic

O Rangers, adversário do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, venceu esta quinta-feira na receção ao Kilmarnock por 1-0, na 20.ª jornada da I Liga escocesa.

O golo que valeu os três pontos ao Rangers foi marcado pelo internacional colombiano Alfredo Morelos, aos 65 minutos, e deixa o Rangers firme no segundo lugar, com 47 pontos, a cinco do rival e líder Celtic, mas tendo menos um jogo disputado.

O Rangers, que já tinha sido adversário do FC Porto no grupo G da Liga Europa, tendo empatado no Dragão (1-1) e vencido em casa (2-0), vai defrontar outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, nos 16 avos de final.

A primeira mão disputa-se em Glasgow, em 20 de fevereiro de 2020, e a segunda, no Estádio Municipal de Braga, em 26, seis dias depois, a partir das 17:00.