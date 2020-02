O Sporting de Braga vai jogar na Escócia com o Rangers, naquela que vai ser a estreia europeia do treinador Rúben Amorim. O treinador do Rangers Steven Gerrard considera que o SC Braga é a equipa do momento em Portugal.

O Rangers não perde em casa nas competições europeias há 16 jogos e o Sporting de Braga soma 13 jogos europeus sem derrotas.

