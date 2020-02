Três estreias nos convocados do Sporting de Braga para a Liga Europa

Abel Ruiz, David Carmo e o guarda-redes Rogério estreiam-se nos convocados do Sporting de Braga para o jogo da Liga Europa. Também Bruno Viana, que falhou o jogo do Benfica por castigo, volta às opções de Rúben Amorim, desta vez para o encontro com o Rangers.

No sentido inverso, o guarda-redes Eduardo e defesa Tormena continuam de fora por lesão. Já o avançado Wilson Eduardo falha o jogo por opção.