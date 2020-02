Luís Castro elogia desempenho do Benfica

No final do jogo, Luís Castro, o treinador do Shakhtar Donetsk, elogiou o Benfica e reiterou que a equipa da Luz foi forte em campo e que procurou a vitória durante todo o jogo.

Luís Castro salientou ainda o bom desempenho da equipa ucraniana.