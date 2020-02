Nuno Espírito Santo sonha com a final da Liga Europa

Em conferência de imprensa após o jogo, Nuno Espírito Santo admitiu que sonha com a final da Liga Europa.

O Wolverhampton venceu o Espanyol por 4-0 com um hat-trick de Diogo Jota e um golaço de Rúben Neves. Veja aqui as imagens do jogo.