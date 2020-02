Pepe pode regressar ao FC Porto no jogo com o Bayer Leverkusen

O FC Porto prepara o jogo de quinta-feira no Estádio do Dragão, frente aos alemães do Bayer Leverkusen.

Pepe treinou com os colegas de equipa no Olival e poderá regressar aos convocados na partida da segunda mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa.