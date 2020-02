Bruno Lage: "Fizemos o que tínhamos de fazer"

O Benfica empatou esta quinta-feira em casa com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, por 3-3, em jogo da segunda mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa de futebol, e foi eliminado da competição. Os jogadores da equipa da Luz consideram que a equipa jogou bem, apesar do empate. Bruno Lage disse que a equipa fez o que tinha a fazer para passar à próxima fase.

Veja aqui os lances do jogo.