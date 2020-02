Luís Castro admite que Benfica foi superior na primeira parte

O Benfica empatou esta quinta-feira em casa com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, por 3-3, em jogo da segunda mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa de futebol, e foi eliminado da competição. O treinador do Shakhtar, Luís Castro, considerou que o Benfica foi superior na primeira parte do jogo, mas que a formação turca foi melhor no conjunto das eliminatórias.

