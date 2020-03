Assistência de Bruno Fernandes e golaço do Manchester United

O Manchester United inaugurou o marcador na Áustria, no confronto com o Lask Linz, com um golaço de Ighalo, assistido por Bruno Fernandes.

O jogo, referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, terminou com uma goleada dos "red devils" por 5-0.