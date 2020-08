Final da Liga Europa em direto

A SIC transmite hoje, a partir das 20h00, a final da Liga Europa. É o primeiro jogo de sempre entre Sevilha e Inter de Milão nas competições da UEFA.

Veja abaixo o encontro em direto:

A final, que se realiza no Estádio do Colónia, opõe dois pesos pesados da prova: é a sexta final para o Sevilha, que já conquistou o troféu em cinco ocasiões, e a quinta para o Inter, que já ergueu a taça três vezes.

Após o final do encontro, acompanhe a análise e a entrega do troféu em direto, também aqui, no site da SIC Notícias.