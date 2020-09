Rio Ave elimina Besiktas e está no play-off da Liga Europa

O Rio Ave assegurou esta quinta-feira um lugar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, depois de eliminar o Besiktas, na Turquia.

O triunfo da equipa vila-condense concretizou-se no desempate por penáltis (4-2), após uma igualdade a um golo, tanto no tempo regulamentar como no prolongamento.

Yalçin colocou a equipa turca em vantagem no Besiktas Park, em Istambul, logo aos 15 minutos, mas um golo de Bruno Moreira ao minuto 85 levou a decisão da eliminatória para o prolongamento, no qual o resultado se manteve inalterado.

No play-off da Liga Europa, o Rio Ave vai medir forças, em Vila do Conde, com os italianos do AC Milan, a 1 de outubro.