Sporting afasta Aberdeen e segue para o play-off da Liga Europa

O Sporting assegurou esta quinta-feira um lugar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, depois de eliminar os escoceses do Aberdeen, no Estádio José de Alvalade, por 1-0.

O jovem Tiago Tomás fez, aos 8 minutos, o único golo do triunfo leonino.

No play-off da Liga Europa, os "leões" vão medir forças, novamente em Alvalade, com o Lask, a 1 de outubro, naquela que será um reencontro entre as duas equipas, depois de, na época passada, os austríacos terem vencido o grupo D da Liga Europa, perdendo em Alvalade por 2-1 e vencendo em casa por 3-0, com os dois clubes a seguirem para os 16-avos-de-final, fase em que o Sporting foi eliminado.