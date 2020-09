Sporting sem nove jogadores e treinador devido à covid-19

O Sporting joga esta quinta-feira com o Aberdeen na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Devido ao surto de covid-19, os leões estão sem nove jogadores e o treinador Ruben Amorim.

Sporting e Rio Ave tentam alcançar fase de grupos da Liga Europa

Sporting e Rio Ave defrontam esta quinta-feira Aberdeen e Besiktas, respetivamente, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, tentando prosseguir um caminho que os leve à fase de grupos e à companhia de Sporting de Braga e Benfica.

A equipa lisboeta está a viver um momento conturbado, com a deteção de 12 elementos da equipa principal infetados com Covid-19, entre os quais nove jogadores e o treinador Rúben Amorim, o que levou o Sporting a isolar-se num estágio no Algarve.

O jogo frente aos escoceses, no estádio José Alvalade (20:00), marca a estreia dos leões em jogos oficiais na nova época, depois de a partida frente ao Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga, ter sido adiada devido a resultados positivos nos testes à Covid-19 nas duas formações.